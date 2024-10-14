Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила прокурорское представление

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Представление внесла Свердловская транспортная прокуратура по отношению к акционерному обществу «АК «Уральские авиалинии». Причиной стал неприятный инцидент, произошедший минувшим летом в аэропорту города Сочи.Свердловскую транспортную прокуратуру заинтересовала информация о том, что в августе в сочинском аэропорту на были допущены на борт самолёта «Уральских авиалиний» два пассажира. Люди эти, как положено, приобрели билеты, не бузотёрили, не были пьяны. Причиной, почему им отказали в перелёте стала… нехватка посадочных мест.Справедливости ради надо сказать, что продажа билетов осуществлялась без нарушений. Никакого сбыта билетов на несуществующие места (чем грешат, например, перевозчики наземного транспорта). Мест двум людям не хватило, поскольку была произведена вынужденная замена судна. Меж тем, на лицо было нарушение прав пассажиров, и транспортная прокуратура затеяла проверку этого происшествия.Итогами проверки стало представление директору «Уральских авиалиний» и привлечение авиакомпании к административной ответственности по части 2 статьи 14.7 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Статья эта применяется при «введении потребителей в заблуждение относительно качества услуги при её реализации». Наказанием акционерному обществу стало вынесение предупреждения.