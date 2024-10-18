В Екатеринбурге после ремонта на улице Советской вернулся к старому маршруту 34-й троллейбус

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге к прежнему маршруту вернулся 34-й троллейбус. Из-за ремонта и замены труб на улице Советской ему приходилось ездить в обход перекрытого участка, но теперь, когда работы завершились, он ездит как раньше.Как сообщили Вечерним ведомостям в городской администрации, изначально ожидалось, что работы на Советской продлятся до 30 октября, но специалисты ЕТК, проводившие работы в этом месте, смогли закончить их быстрее, чем ожидали.«Как сообщает ЕМУП "Гортранс", троллейбусы начали курсировать по маршруту с 19 октября», – передали в мэрии.