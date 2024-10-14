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Под Нижнем Тагилом на Черноисточинском пруду провалился под лёд и погиб рыбак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Под Нижнем Тагиле на Черноисточинском водохранилище провалился под лёд и утонул 69-летний мужчина. Его нашли в 15 метров от берега.
Как сообщает ИА «Все новости», трагедия произошла 20 октября. В этот день мужчина приехал к водоёму рано утром, чтобы порыбачить. Его тогда видел местный сторож, охранявший водохранилище. Он и вызвал спасателей, когда увидел, что рыбак пропал.
По данным издания, рыбак погиб от обморожения, а не от утопления. Пытаясь выбраться, он снял с себя рыбацкие сапоги и куртку, но выбраться всё равно сил не хватило.
Спасатели отмечают, что лёд в том месте, где провалился рыбак, составлял всего 3-4 сантиметра. Это в два раза меньше, чем необходимо для безопасной рыбалки – 7 сантиметров. Свою ситуацию немолодой рыбак усугубил ещё обилием лунок, просверлив около десяти отверстий вокруг себя.
Как сообщает ИА «Все новости», трагедия произошла 20 октября. В этот день мужчина приехал к водоёму рано утром, чтобы порыбачить. Его тогда видел местный сторож, охранявший водохранилище. Он и вызвал спасателей, когда увидел, что рыбак пропал.
По данным издания, рыбак погиб от обморожения, а не от утопления. Пытаясь выбраться, он снял с себя рыбацкие сапоги и куртку, но выбраться всё равно сил не хватило.
Спасатели отмечают, что лёд в том месте, где провалился рыбак, составлял всего 3-4 сантиметра. Это в два раза меньше, чем необходимо для безопасной рыбалки – 7 сантиметров. Свою ситуацию немолодой рыбак усугубил ещё обилием лунок, просверлив около десяти отверстий вокруг себя.
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