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Приставы вскрыли дверь в квартиру екатеринбурженки, находящейся в больнице

09.51 Пятница, 18 октября 2024
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге приставам пришлось вскрыть дверь в квартиру женщины, которая была не в состоянии предоставить доступ в жильё в силу состояния своего здоровья.

Как рассказали Вечерним ведомостям в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области, женщина, которая также является должником, уже давно находится в больнице, и всё это время в её квартире никто не живёт. В какой-то момент у соседней женщины этажами выше и ниже относительно её квартиры возникли проблемы с холодным водоснабжением. У управляющей компании появились подозрения, что проблема может быть в пустующем без хозяйки жилье, но попасть туда они никак не могли.

И тогда в Кировском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о предоставлении доступа в жилое помещение управляющей компании, с целью осмотра и устранения неисправности труб холодного водоснабжения. С разрешения приставов порядная организация вскрыла двери, после чего утечку, оставившую подъезд без воды, удалось устранить. Дверь квартиры закрыли обратно и опечатали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:56 Фильм екатеринбургской кинокомпании получил гран-при Фестиваля уличного кино
18:32 Яблонь и ёлочек в центре Екатеринбурга на этой неделе станет чуть больше
17:34 СМИ сообщают об изнасиловании 13-летней школьницы в Екатеринбурге
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