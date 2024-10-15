Приставы вскрыли дверь в квартиру екатеринбурженки, находящейся в больнице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге приставам пришлось вскрыть дверь в квартиру женщины, которая была не в состоянии предоставить доступ в жильё в силу состояния своего здоровья.Как рассказали Вечерним ведомостям в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области, женщина, которая также является должником, уже давно находится в больнице, и всё это время в её квартире никто не живёт. В какой-то момент у соседней женщины этажами выше и ниже относительно её квартиры возникли проблемы с холодным водоснабжением. У управляющей компании появились подозрения, что проблема может быть в пустующем без хозяйки жилье, но попасть туда они никак не могли.И тогда в Кировском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о предоставлении доступа в жилое помещение управляющей компании, с целью осмотра и устранения неисправности труб холодного водоснабжения. С разрешения приставов порядная организация вскрыла двери, после чего утечку, оставившую подъезд без воды, удалось устранить. Дверь квартиры закрыли обратно и опечатали.