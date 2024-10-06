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Жители Новоуткинска подозревают управляющую компанию в незаконном обогащении

12.44 Понедельник, 14 октября 2024
Скриншот из видео: НАТАЛЬЯ КРЫЛОВА ДЕПУТАТ
По словам жителей поселка Новоуткинск, управляющая компания взимает плату за отопление и горячее водоснабжение, в гигакалориях, хотя должна делать это в кубических метрах. Местные жители подозревают, что разницу между этими единицами измерения сотрудники компании могут присваивать себе. Кроме того, УК принимает оплату за коммунальные услуги только наличными. Об этом сообщает депутат КПРФ Наталья Крылова в видео.

Наталья Крылова пришла на прием к новому прокурору города Первоуральска Алексею Морозову по телекоммуникационной связи, однако лишь через полчаса после запланированного времени помощница прокурора начала принимать обращения, так как прокурор уехал в прокуратуру области.

Крылова потребовала, чтобы прокуратура города Первоуральска организовала выездной прием граждан, чтобы посетить котельную и управляющую компанию и показать, в чем заключается нарушение. Также она попросила провести налоговую проверку УК из-за того, что компания принимает оплату коммунальных услуг только наличными из-за отсутствия договора с платежными агентами.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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