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О гололедице на выходных в Свердловской области предупреждают синоптики
Фото: Владислав Постников
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о гололедице на дорогах в субботу. Однако, по их прогнозам, уже в воскресенье потеплеет до +8°C, а значит у все, кто не успели сменить резину до снегопадов, появится возможность исправить ситуацию.
В субботу, 12 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью -9…-4°C, в горах и низинах до -12°C. Днём -2…+3°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -6…-4°C, днём 0…+4°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 13 октября, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью -9…-4°C, в горах и низинах до -14°C. Днём +3…+8°C. Ветер слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -8…-6°C, днём +3…+5°C. Ветер слабый.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 12 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью -9…-4°C, в горах и низинах до -12°C. Днём -2…+3°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -6…-4°C, днём 0…+4°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 13 октября, в регионе малооблачно, без осадков. Ночью -9…-4°C, в горах и низинах до -14°C. Днём +3…+8°C. Ветер слабый.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -8…-6°C, днём +3…+5°C. Ветер слабый.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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