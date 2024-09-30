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Свердловское МЧС предупредило о метели 10 октября
Фото: Юлия Медведева
Свердловское управление МЧС объявило предупреждение о непогоде 10 октября. По данным спасателей, завтра ожидается метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Автовладельцев в этот день призывают отказаться от поездок на личном транспорте, если не успели поменять резину. Ранее в областном УГИБДД водителей призывали заранее менять шины.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить по телефону «112» или напрямую к спасателям по номеру «101».
Автовладельцев в этот день призывают отказаться от поездок на личном транспорте, если не успели поменять резину. Ранее в областном УГИБДД водителей призывали заранее менять шины.
Напомним, что в случае ЧП нужно звонить по телефону «112» или напрямую к спасателям по номеру «101».
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