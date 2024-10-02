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Свердловских автомобилистов предупреждают о снеге
Фото: Владислав Постников
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов о снегопадах с 9 октября и призывает заранее менять шины.
Там также напоминают о том, что в зимнее время стоит перестраиваться более осторожный стиль вождения, выбирая пониженную скорость и полностью исключая резкие манёвры.
Сегодня также в «Уралуправтодоре» сообщили об ожидающихся осадках в виде снега в соседних регионах: в Курганской и Тюменской областях.
«Начиная с середины текущей недели по прогнозам синоптиков в Свердловской области ожидается обильное выпадение осадков в виде снега, а также понижение уличных температур до отрицательных отметок, в связи с чем на дорогах возможно образование наледи»,
– говорят в УГИБДД.
Там также напоминают о том, что в зимнее время стоит перестраиваться более осторожный стиль вождения, выбирая пониженную скорость и полностью исключая резкие манёвры.
Сегодня также в «Уралуправтодоре» сообщили об ожидающихся осадках в виде снега в соседних регионах: в Курганской и Тюменской областях.
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