Свердловских автомобилистов предупреждают о снеге





– говорят в УГИБДД. «Начиная с середины текущей недели по прогнозам синоптиков в Свердловской области ожидается обильное выпадение осадков в виде снега, а также понижение уличных температур до отрицательных отметок, в связи с чем на дорогах возможно образование наледи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов о снегопадах с 9 октября и призывает заранее менять шины.Там также напоминают о том, что в зимнее время стоит перестраиваться более осторожный стиль вождения, выбирая пониженную скорость и полностью исключая резкие манёвры.Сегодня также в «Уралуправтодоре» сообщили об ожидающихся осадках в виде снега в соседних регионах: в Курганской и Тюменской областях.