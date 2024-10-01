В Арамили четвёртый день ищут 17-летнюю девушку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Арамили пропала 17-летняя Кристина Дудина. В последний раз она связывалась с родными 4 октября. Сейчас её ищут сотрудники полиции и волонтёры поискового отряда «Прорыв».Девушка ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и чёрными короткими волосами. Была одета в чёрную куртку с красной надписью, серых джинсах и чёрных кроссовках. С собой у неё была сумка через плечо. Из особых примет очки, на левой руке у неё татуировка «красной розы», за ухом «полумесяц», на животе татуировка в виде надписи и на левой ноге «самолёт».Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 21 МО МВД России «Сысертский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону: +7 (34374) 3-19-90 или «112», «102».