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В Екатеринбурге проводят опрос об изменении границ парка имени Энгельса
Фото: Фёдор Серков / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге до 14 октября будет проводиться вопрос об измени границ особо охраняемой территории в парке имени Энгельса ради строительства ледовой арены.
Голосование проводится на Платформе обратной связи портала Госуслуг. Подчеркивается, что отдать свой голос могут только жители уральской столицы.
Ранее горожане встречались с представителями компании, планирующей стройку. Тогда местные жители выступали резко против изменения границ парка.
«Опрос проводится по обращению ООО «ТехноСтройКомплект» в Администрацию Екатеринбурга, так как данные полномочия законодательно закреплены за муниципалитетом. Предприятие предлагает возвести на части территории парка центр для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной. Для этого необходимо лишить зелёную зону особого статуса. Результат опроса определит, останется ли вся территория парка охраняемой»,
– рассказали в мэрии.
Голосование проводится на Платформе обратной связи портала Госуслуг. Подчеркивается, что отдать свой голос могут только жители уральской столицы.
Ранее горожане встречались с представителями компании, планирующей стройку. Тогда местные жители выступали резко против изменения границ парка.
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