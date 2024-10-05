В Екатеринбурге проводят опрос об изменении границ парка имени Энгельса

– рассказали в мэрии.

«Опрос проводится по обращению ООО «ТехноСтройКомплект» в Администрацию Екатеринбурга, так как данные полномочия законодательно закреплены за муниципалитетом. Предприятие предлагает возвести на части территории парка центр для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной. Для этого необходимо лишить зелёную зону особого статуса. Результат опроса определит, останется ли вся территория парка охраняемой»,