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До конца октября продлили сроки перекрытия улицы Энгельса в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг
До 31 октября строители продлили сроки перекрытия на улице Энгельса, от Розы Люксембург до Гоголя. Там продолжается идёт капитальный ремонт улицы.
Напомним, что это не первое продление сроков перекрытия. А сам капитальный ремонт улицы Энгельса начался ещё в феврале. Проект реконструкции был разделен на пять этапов, последний из которых должны закончить к лету 2026 года.
«На закрытых участках установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Маршруты общественного транспорта в связи с перекрытием не менялись.
Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– дежурно комментируют перекрытие в мэрии.
Напомним, что это не первое продление сроков перекрытия. А сам капитальный ремонт улицы Энгельса начался ещё в феврале. Проект реконструкции был разделен на пять этапов, последний из которых должны закончить к лету 2026 года.
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