До конца октября продлили сроки перекрытия улицы Энгельса в Екатеринбурге

– дежурно комментируют перекрытие в мэрии.

«На закрытых участках установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Маршруты общественного транспорта в связи с перекрытием не менялись.Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,