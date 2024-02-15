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В уральской столице начался первый этап капитального ремонта трёх улиц
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшие выходные в столице Урала начался первый этап капительного ремонта Гоголя, Карла Маркса и Энгельса, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации.
Также ожидается, что тротуары оборудуют велосипедными дорожками. Их от прогулочной зоны будет разделять специальная полоса.
Проезжие части тоже планируют отремонтировать. На них полностью обновят асфальт и разметку. Светофоры на перекрестках заменят на новые или реконструируют. Дороги останутся односторонними и двухполосными.
Проект реконструкции разделен на пять этапов. Закончить его должны к лету 2026 года. Общая протяженность ремонтируемых улиц должны составить 1 тысячу 300 метров.
На данный момент ремонтные работы ведутся на участке улицы Гоголя, от Карла Маркса до Малышева. Он будет закрыт до 1 октября 2024 года.
«Тротуары вдоль проезжей части превратятся в уложенную плиткой аллею. От дороги ее будут отделять газоны, где посадят цветущие кустарники, сохранив при этом уже существующие деревья»,
– обещают в мэрии.
Также ожидается, что тротуары оборудуют велосипедными дорожками. Их от прогулочной зоны будет разделять специальная полоса.
Проезжие части тоже планируют отремонтировать. На них полностью обновят асфальт и разметку. Светофоры на перекрестках заменят на новые или реконструируют. Дороги останутся односторонними и двухполосными.
Проект реконструкции разделен на пять этапов. Закончить его должны к лету 2026 года. Общая протяженность ремонтируемых улиц должны составить 1 тысячу 300 метров.
На данный момент ремонтные работы ведутся на участке улицы Гоголя, от Карла Маркса до Малышева. Он будет закрыт до 1 октября 2024 года.
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