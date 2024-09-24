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Екатеринбурженка заявила, что её в больнице привязывали к кровати
Фото: Владислав Постников
Жительница Екатеринбурга, которая добровольно согласилась на экстренную госпитализацию, когда ей стало плохо после приёма успокоительных, заявила, что ей угрожали и привязывали её к кровати.
Как рассказала девушка в сообществе «Инцидент Екатеринбург», она по ошибке перепела успокоительных, и у неё появились симптомы передозировки. Горожанка подчеркивает, что не преследовала цель суицида, поэтому сразу вызвала скорую, когда поняла, что что-то не так. Прибывший к ней домой врач предложил ей лечь в больницу, чтобы вывести токсины, и девушка согласилась. С её слов, после этого её привезли в отделение токсикологии Свердловской областной клинической психиатрической больницы, где и начались все ужасы.
По словам екатеринбурженки, за всю ночь ей позволили сделать несколько глотков воды, а утром её пришёл осматривать психиатр. Он сделал вывод, что девушка дееспособна и адекватна, но отказал в просьбе выписать. Однако к обеду пациентку всё же решили отпустить.
Горожанка утверждает, что после такой терапии ей лучше не стало. Также она пожаловалась на то, что её не пустили ни в туалет, ни в процедурную, а личные вещи якобы выдавали неохотно.
Как рассказала девушка в сообществе «Инцидент Екатеринбург», она по ошибке перепела успокоительных, и у неё появились симптомы передозировки. Горожанка подчеркивает, что не преследовала цель суицида, поэтому сразу вызвала скорую, когда поняла, что что-то не так. Прибывший к ней домой врач предложил ей лечь в больницу, чтобы вывести токсины, и девушка согласилась. С её слов, после этого её привезли в отделение токсикологии Свердловской областной клинической психиатрической больницы, где и начались все ужасы.
«Раздели и положили в палату реанимации ещё с пятью мужчинами. По непонятным мне причинам привязали к кровати, хотя я не оказывала сопротивления. При попытке обратиться к медперсоналу, на четвёртый раз от меня все же отмахнулись со словами: "Девушка, вы не видите, мы заняты", и продолжили игнорировать, периодически угрожая. Мол, если я так и дальше продолжу их отвлекать, меня надолго там закроют»,
– говорит девушка.
По словам екатеринбурженки, за всю ночь ей позволили сделать несколько глотков воды, а утром её пришёл осматривать психиатр. Он сделал вывод, что девушка дееспособна и адекватна, но отказал в просьбе выписать. Однако к обеду пациентку всё же решили отпустить.
Горожанка утверждает, что после такой терапии ей лучше не стало. Также она пожаловалась на то, что её не пустили ни в туалет, ни в процедурную, а личные вещи якобы выдавали неохотно.
«Сначала забыли отдать телефон, документы и украшения. После замечания отдали. Потом заметила, что из сумки пропали предметы гигиены. Будучи уже дома, заметила, что в выписке не прописано, какие препараты и в каких дозах вводились. Разбираться не было ни времени, ни сил, ни желания, главное, что выпустили»,
– подытожила девушка.
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