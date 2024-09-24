Екатеринбурженка заявила, что её в больнице привязывали к кровати

– говорит девушка.

«Раздели и положили в палату реанимации ещё с пятью мужчинами. По непонятным мне причинам привязали к кровати, хотя я не оказывала сопротивления. При попытке обратиться к медперсоналу, на четвёртый раз от меня все же отмахнулись со словами: "Девушка, вы не видите, мы заняты", и продолжили игнорировать, периодически угрожая. Мол, если я так и дальше продолжу их отвлекать, меня надолго там закроют»,