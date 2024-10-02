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В Артёмовском собирают средства для помощи покусанной клещами собаке
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Артёмовском нашли собаку, усыпанную клещами. Местный житель отвёз беднягу в ветеринарную клинику, где с неё сняли клещей, после чего нашёл ей семью. Однако новые хозяева не ожидали, что последующее лечение будет дорогим, и оказались не готовы выделять на это средства.
Как рассказал читатель Вечерних ведомостей, из-за этого неравнодушному мужчине пришлось вновь взять все расходы на себя, что даётся не просто.
«Сейчас лечение оплачивается из личных средств и стоит не малых денег. Если у кого-то есть возможность помочь будем очень благодарны, любая сумма важна», – рассказал знакомый с ситуацией человек.
Как рассказал читатель Вечерних ведомостей, из-за этого неравнодушному мужчине пришлось вновь взять все расходы на себя, что даётся не просто.
«Сейчас лечение оплачивается из личных средств и стоит не малых денег. Если у кого-то есть возможность помочь будем очень благодарны, любая сумма важна», – рассказал знакомый с ситуацией человек.
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