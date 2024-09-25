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252 случая пневмонии у детей зарегистрировали в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева
В уральской столице зафиксировали 252 случая пневмонии среди детей. Такую статистику приводит телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с городской администрацией.
В школах – 206, в садиках – 46, пишет ресурс.
Известно, что карантин введен в 14 школах (№№ 16, 19, 23, 79, 181, 123, 200, 25, 66, 113, 27, 46, 94, 100) и в 4 детских садах (№№ 43, 38, 23, 39).
Напомним, что первыми закрыли на карантин школы №№16, 19, 23, 78 и 181.
В школах – 206, в садиках – 46, пишет ресурс.
Известно, что карантин введен в 14 школах (№№ 16, 19, 23, 79, 181, 123, 200, 25, 66, 113, 27, 46, 94, 100) и в 4 детских садах (№№ 43, 38, 23, 39).
Напомним, что первыми закрыли на карантин школы №№16, 19, 23, 78 и 181.
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