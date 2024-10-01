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Избившим мужчину с инвалидностью жителем Нижнего Тагила заинтересовался глава СК
Фото: Владислав Постников
Председатель СК поручил возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ) на жителя Нижнего Тагила, который удаил мужчину в инвалидной коляске.
Также глава ведомства потребовал доклад.
Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина нанёс несколько сильных ударов другому мужчине с инвалидностью, гулявшего в сопровождении женщины, которая везла его в коляске. Её обидчик не тронул.
Сейчас свердловские следователи разбираются в ситуации и опрашивают очевидцев.
Также глава ведомства потребовал доклад.
Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина нанёс несколько сильных ударов другому мужчине с инвалидностью, гулявшего в сопровождении женщины, которая везла его в коляске. Её обидчик не тронул.
Сейчас свердловские следователи разбираются в ситуации и опрашивают очевидцев.
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