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В Нижнем Тагиле неизвестный ударил мужчину в инвалидной коляске
Кадр из видео: «Инцидент Нижний Тагил»
В девятом посёлке в Нижнем Тагиле неизвестный напал на мужчину с инвалидностью, гулявшего в коляске в сопровождении женщины. Её, к слову, напавший не тронул.
Видео с моментом нападения опубликовал «Инцидент Нижний Тагил». На кадрах видно, как мужчина сначала заносит руку для удара, но женщина прикрывает голову спутника своей рукой. Однако через некоторое время неизвестный всё же ударяет мужчину в инвалидной коляске по голове. При этом ресурс сообщает, что потерпевший получил несколько сильных ударов. Вероятно, они не попали на камеру очевидца.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что к ним по поводу данного инцидента никто не обращался, но обещали выяснить, что случилось.
Видео с моментом нападения опубликовал «Инцидент Нижний Тагил». На кадрах видно, как мужчина сначала заносит руку для удара, но женщина прикрывает голову спутника своей рукой. Однако через некоторое время неизвестный всё же ударяет мужчину в инвалидной коляске по голове. При этом ресурс сообщает, что потерпевший получил несколько сильных ударов. Вероятно, они не попали на камеру очевидца.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что к ним по поводу данного инцидента никто не обращался, но обещали выяснить, что случилось.
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