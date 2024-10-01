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СК разбирается в обстоятельствах нападения на мужчину в инвалидной коляске в Нижнем Тагиле

10.56 Среда, 2 октября 2024
Кадр из видео: «Инцидент Нижний Тагил»
После того как момент, где мужчина ударяет по голове другого мужчину, сидящего в инвалидной коляске, получил в СМИ огласку Следственный комитет организовал проверку.

Сейчас следователи ищут и опрашивают возможных очевидцев случившегося.

Ранее сообщалась, что мужчина несколько раз сильно ударил своего оппонента, но на видео одного из свидетелей конфликта эти удары не попали.

«По итогам проверки указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», – сказали в СК.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:58 В Дни Эрмитажа в екатеринбургском Музее ИЗО покажут оружие Ближнего Востока
09:27 В Берёзовском районе водитель Kia насмерть сбил 23-летнюю девушку
21:11 Мотоциклы екатеринбургских пожарных отправлены в «зимнюю спячку»
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19:19 В Белинке распробуют на вкус «Евгения Онегина»
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