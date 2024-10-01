Возрастное ограничение 18+
СК разбирается в обстоятельствах нападения на мужчину в инвалидной коляске в Нижнем Тагиле
Кадр из видео: «Инцидент Нижний Тагил»
После того как момент, где мужчина ударяет по голове другого мужчину, сидящего в инвалидной коляске, получил в СМИ огласку Следственный комитет организовал проверку.
Сейчас следователи ищут и опрашивают возможных очевидцев случившегося.
Ранее сообщалась, что мужчина несколько раз сильно ударил своего оппонента, но на видео одного из свидетелей конфликта эти удары не попали.
«По итогам проверки указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», – сказали в СК.
Сейчас следователи ищут и опрашивают возможных очевидцев случившегося.
Ранее сообщалась, что мужчина несколько раз сильно ударил своего оппонента, но на видео одного из свидетелей конфликта эти удары не попали.
«По итогам проверки указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», – сказали в СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле неизвестный ударил мужчину в инвалидной коляске
01 октября 2024
01 октября 2024
В Екатеринбурге на Металлургов с высоты сорвался строитель
24 сентября 2024
24 сентября 2024
Верхний Тагил: Следователи устанавливают причины пожара, унесшего жизни двух мужчин
29 сентября 2024
29 сентября 2024