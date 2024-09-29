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В свердловском ГУФСИН опровергли дефицит сотрудников в следственных изоляторах
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В свердловском управлении ФСИН отрицают информацию как о массовом увольнении сотрудников, так и кадровом голоде. Ранее мы писали со ссылкой на отправителей «передач» заключённым о том, что на фоне нехватки работников у екатеринбургских СИЗО стало труднее отправить почту.
Как заявил Вечерним ведомостям пресс-секретарь областного ГУФСИН, никаких изменений в графике работы именно СИЗО нет, и комната приёма передач работает в штатном режиме, уточнив, что «Почта СИЗО» не имеет отношения к учреждению, так как является самостоятельной организацией.
Также он опроверг информацию о том, что осуждённых начали нанимать в СИЗО из-за дефицита сотрудников (Минюст издал приказ, устанавливающий предельную численность осуждённых сотрудников 10% от общего числа работников СИЗО), пояснив, что есть большая разница между сотрудниками и вольнонаёмными, которыми может быть кто угодно.
Как заявил Вечерним ведомостям пресс-секретарь областного ГУФСИН, никаких изменений в графике работы именно СИЗО нет, и комната приёма передач работает в штатном режиме, уточнив, что «Почта СИЗО» не имеет отношения к учреждению, так как является самостоятельной организацией.
Также он опроверг информацию о том, что осуждённых начали нанимать в СИЗО из-за дефицита сотрудников (Минюст издал приказ, устанавливающий предельную численность осуждённых сотрудников 10% от общего числа работников СИЗО), пояснив, что есть большая разница между сотрудниками и вольнонаёмными, которыми может быть кто угодно.
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