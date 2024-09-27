В екатеринбургские СИЗО на фоне нехватки сотрудников стало труднее отправить посылку



— сказала читательница Вечерних ведомостей Мне сказали, что с 1 сентября все мужчины уволились из СИЗО. А женщинам эти посылки таскать, погружать, разгружать тяжело, поэтому пришлось им как-то ограничивать объёмы,

Комментарий ГУФСИН





— сказал пресс-секретарь областного ГУФСИН Александр Левченко Во всех силовых и правоохранительных структурах России есть нехватка кадров и вакансии, есть они и у нас. Не более, чем в других структурах. В СИЗО, может, немного больше, но не принципиально. Создаются условия для работы вахтовым методом, предоставляется служебное жилье, действуют льготы 1 год службы за 1,5 года к пенсии. Эта наша льгота 1,5 года в пенсию за 1 год некоторым образом способствует более раннему увольнению сотрудников, ведь пенсию можно получить в 35 лет и даже раньше. Поэтому желающих служить хватает, но есть отбор — не всех берут, обязательны психотесты сложные, здоровье, физическая подготовка, отсутствие судимых родственников, посменный график службы и ряд других требований, которые не каждому подходят и не каждый им соответствует.

Новый приказ Минюста, устанавливающий предельную численность работников СИЗО из числа осуждённых

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В екатеринбургские СИЗО в последний месяц стало труднее отправить посылку. Об этом Вечерним ведомостям сообщили сразу несколько человек, отправляющих «передачи» заключённым по «политическим» статьям. По их словам, неофициально сотрудницы СИЗО сообщили, что причина — массовое увольнение сотрудников-мужчин с 1 сентября.Как рассказала, читательница veved.ru, наиболее явно проблема проявилась в СИЗО-1, что на улице Репина. Для передачи посылки можно воспользоваться записью через электронную очередь, но регистрироваться в очередь возможно только через Госуслуги, а ими не все пользуются. Женщина рассказала, что проблемы начались с августа — сначала возникли задержки с доставкой корреспонденции в СИЗО. Причём как электронных, так и бумажных писем. А с 1 сентября начали перестраиваться потихоньку и с приёмом посылок.Сначала сократили время приёма посылок — если раньше приём передач был с 08.00 до 15.00, то с 1 сентября приём сократили с 08.00 до 12.00.По словам ещё одного читателя Вечерних ведомостей, ранее после 15.00 сотрудники СИЗО занимались посылками, которые приходили из обычной почты и «Почты-СИЗО». С 13.00 до 14.00 у сотрудников СИЗО обеденный перерыв. Сейчас, из-за нехватки сотрудников, посылками, приходящими в СИЗО по почте, приходится заниматься с 12.00 до конца рабочего дня.Часть продуктов и вещей для содержащихся в следственных изоляторах стараются передавать именно через почту — как правило, это мыло, зубная паста, одежда — поскольку таскать всё это до СИЗО, если объём отправления большой, весьма проблематично.Но сокращение времени приёма посылок — это не единственное нововведение с сентября 2024 года. Объём посылок также ограничили, причём не по весу, а по числу отправок — не более 70 штук в одну отправку. Для человека, не знакомого с системой передач в СИЗО, это мало о чём говорит, поэтому объясняем: в неделю с «Почты-СИЗО» в следственный изолятор всего три отправки. Поэтому максимальное число посылок, которое может принять отделение «Почты-СИЗО» (оно находится на той же улице Репина, напротив СИЗО-1), теперь всего 210 штук в неделю.Причём для отправляющего это может стать полной неожиданностью — к примеру, он придёт в рабочий день, а лимит этой отправки будет уже исчерпан, и ему придётся приходить в следующий день, когда будет формироваться новая отправка.«Лучше приходите сегодня, потому что если завтра мы наберём уже 70 посылок, то я уже у вас посылку не приму» — сказала сотрудница «Почта-СИЗО» женщине в четверг, имея в виду, что в пятницу она уже может не отправить свою посылку.В ответ на просьбу Вечерних ведомостей прокомментировать информацию о массовом увольнении сотрудников СИЗО-1 в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области не подтвердили, но и не опровергли факт увольнения сотрудников. По словам представителей пенитенциарного ведомства, дефицит кадров есть, но он не больше, чем в других силовых структурах.Впрочем, о том, что в последние месяцы в российских СИЗО наблюдается кадровый голод, свидетельствуют и другие косвенные признаки. Так, в конце августа Минюст издал приказ, согласно которому до 10% сотрудников СИЗО могут быть набраны из числа осуждённых, при соблюдении некоторых условий:— если приговорены к лишению свободы в первый раз,— написали соответствующее согласие;— осуждённому назначено отбытие наказания в исправительной колонии общего режима.Вероятно, это не единственная мера, чтобы преодолеть дефицит кадров в российских СИЗО.