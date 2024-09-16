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После сентябрьского опроса екатеринбуржцев в московском ТЦ открыли поп-ап корнер
Фото: Авито Молл
После опроса екатеринбуржцев об их планах на осенние покупки в одном из популярных московских торговых центров открылся поп-ап корнер Авито Молла, в котором продемонстрированы реальные вещи, доступные для покупок.
В недавнем опросе Авито 87% жителей уральской столице признались, что планируют что-нибудь приобрести себе на осень. Так, аналитики площадки уже обратили внимание на то, как вырос спрос на верхнюю одежду, свитера и осенние аксессуары – перчатки, варежки, платки и шарфы.
Опрос был приурочен к открытию поп-ап корнера Авито Молла, нового раздела площадки с новыми и как новыми товарами. Он появился в одном из популярных московских ТЦ. В корнере показали все главные преимущества Молла в одном пространстве. Среди них широкий ассортимент товаров: одежда, обувь, гаджеты и электроника, запчасти, мебель, предметы интерьера, стройматериалы, товары для хобби и отдыха – более 12,2 миллиона вещей.
Кроме того, в поп-ап зоне можно узнать, как искать самые выгодные предложения среди миллионов товаров Молла от частных и профессиональных продавцов.
В первый день работы брендовой зоны секретами удачного онлайн-шоппинга поделилась блогер, ведущая и предпринимательница Ксения Дукалис. Девушка устроила модную инспекцию в торговом центре, проверив навыки покупателей в поисках модных и стильных находок. Также Ксения наглядно показала, как пользоваться Авито Моллом и помогла каждому гостю найти то, что нужно именно ему.
Новый раздел площадки появился весной этого года. С тех пор «полки» цифрового магазина пополнило множество товаров от продавцов с рейтингом выше 4,5 звезд.
В недавнем опросе Авито 87% жителей уральской столице признались, что планируют что-нибудь приобрести себе на осень. Так, аналитики площадки уже обратили внимание на то, как вырос спрос на верхнюю одежду, свитера и осенние аксессуары – перчатки, варежки, платки и шарфы.
Опрос был приурочен к открытию поп-ап корнера Авито Молла, нового раздела площадки с новыми и как новыми товарами. Он появился в одном из популярных московских ТЦ. В корнере показали все главные преимущества Молла в одном пространстве. Среди них широкий ассортимент товаров: одежда, обувь, гаджеты и электроника, запчасти, мебель, предметы интерьера, стройматериалы, товары для хобби и отдыха – более 12,2 миллиона вещей.
Кроме того, в поп-ап зоне можно узнать, как искать самые выгодные предложения среди миллионов товаров Молла от частных и профессиональных продавцов.
В первый день работы брендовой зоны секретами удачного онлайн-шоппинга поделилась блогер, ведущая и предпринимательница Ксения Дукалис. Девушка устроила модную инспекцию в торговом центре, проверив навыки покупателей в поисках модных и стильных находок. Также Ксения наглядно показала, как пользоваться Авито Моллом и помогла каждому гостю найти то, что нужно именно ему.
Новый раздел площадки появился весной этого года. С тех пор «полки» цифрового магазина пополнило множество товаров от продавцов с рейтингом выше 4,5 звезд.
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