Возрастное ограничение 18+
За 60 лет Белоярская АЭС выработала более 250 млрд кВтч
Фото: Белоярская АЭС
За 60 лет работы Белоярская АЭС выработала более 250 миллиардов кВтч электроэнергии. Такую статистику приводят на атомной станции.
Первый энергоблок Белоярской атомной станции с ректором АМБ-100 состоялся 26 апреля 1964 года, а второй с АМБ-200 – 29 декабря 1967 года. Позже появились третий и четвертый энергоблоки с реакторами на быстрых нейронах: БН-600, заработавший 8 апреля 1980 года, и БН-800, подключённый к сети 10 декабря 2015 года.
БН-1200 станет пятым энергоблоком, строительство которого должно начаться в 2027 году. Включить в работу его планируют в 2035 году.
Как отмечают на атомной станции, БН-600 и БН-800 это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами типа БН. Кроме того, они входят в число лучших ядерных реакторов мира по показателям надёжности и безопасности.
«Сейчас Белоярская АЭС вырабатывает 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. После ввода в эксплуатацию пятого энергоблока с реактором БН-1200М этот показатель должен вырасти до 25%. Строительство даст импульс для развития всего региона: создаст несколько тысяч рабочих мест, привлечёт многомиллиардные инвестиции. Самое главное, надежно обеспечит уральцев чистой энергией на следующие десятилетия»,
– рассказал директор АЭС Иван Сидоров.
Первый энергоблок Белоярской атомной станции с ректором АМБ-100 состоялся 26 апреля 1964 года, а второй с АМБ-200 – 29 декабря 1967 года. Позже появились третий и четвертый энергоблоки с реакторами на быстрых нейронах: БН-600, заработавший 8 апреля 1980 года, и БН-800, подключённый к сети 10 декабря 2015 года.
БН-1200 станет пятым энергоблоком, строительство которого должно начаться в 2027 году. Включить в работу его планируют в 2035 году.
Как отмечают на атомной станции, БН-600 и БН-800 это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами типа БН. Кроме того, они входят в число лучших ядерных реакторов мира по показателям надёжности и безопасности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Первую солнечную электростанцию в УрФО запустили в деревне Чекмаш Свердловской области
16 сентября 2024
16 сентября 2024