За 60 лет Белоярская АЭС выработала более 250 млрд кВтч

– рассказал директор АЭС Иван Сидоров.

«Сейчас Белоярская АЭС вырабатывает 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. После ввода в эксплуатацию пятого энергоблока с реактором БН-1200М этот показатель должен вырасти до 25%. Строительство даст импульс для развития всего региона: создаст несколько тысяч рабочих мест, привлечёт многомиллиардные инвестиции. Самое главное, надежно обеспечит уральцев чистой энергией на следующие десятилетия»,