Пьяное вождение привело к гибели девочки и её собаки в Асбестовском районе





– сообщили в пресс-группе. «Мужчина привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.37, ч.1 ст.12.2 КоАП РФ, владелец автомобиля по ч.2 ст.12.8 КоАП РФ. По факту ДТП сотрудники полиции проводят расследование, возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ, гражданин задержан»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне вечером, примерно в 19.30, в посёлке Белокаменный Асбестовского района произошла трагедия – в результате ДТП погибла 13-летняя девочка, гулявшая с собакой. Её сбил 22-летний местный житель.По данным УГИБДД по Свердловской области, нетрезвый водитель Hyundai Creta отвлёкся от дороги и съехал с дорогу вправо, где в этот момент шла девочка с собакой. Осознав, что случилось, виновник аварии сбежал с места ДТП, а потерпевшая и её питомец скончались до прибытия скорой. Парня достаточно быстро нашли и провели освидетельствование: результат алкотестера показал 0,508 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.Как объяснил автоинспекторам водитель, сбивший девочку, он выпил 0,5 литра водки и поехал за другом. Парень также признался, что отвлекался на телефон во время пути.