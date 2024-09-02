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15 сентября в столице Урала отключат фонтаны
Фото: Юлия Медведева
В этом году в Екатеринбурге фонтаны будут работать до 15 сентября, после чего их отключат до потепления в следующем году. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе мэрии.
«Помимо этого, последний день действия фонтанов совпал с графиком их работы. Это 15 сентября приходится на воскресенье, а каждый понедельник механизмы водных сооружений останавливают и чистят. Поэтому отключение пройдет удобно для горожан и сотрудников МБУ "ВОИС"», – отметили в администрации.
В связи со скорым отключением сооружений городские власти напоминают, что фонтаны работают с 11.00 до 22.00 каждый день, кроме музыкального фонтана в Историческом сквере – он работает с 12.00 до 23.00. Водное шоу посмотреть можно в 19.00, 20.00, 21.00 и в 22.00.
«15 сентября» – это обычная дата для отключения городских фонтанов. Однако в прошлом году в уральской столице из-за тёплой погоды срок работы фонтанов продлевали до 24 сентября.
«Помимо этого, последний день действия фонтанов совпал с графиком их работы. Это 15 сентября приходится на воскресенье, а каждый понедельник механизмы водных сооружений останавливают и чистят. Поэтому отключение пройдет удобно для горожан и сотрудников МБУ "ВОИС"», – отметили в администрации.
В связи со скорым отключением сооружений городские власти напоминают, что фонтаны работают с 11.00 до 22.00 каждый день, кроме музыкального фонтана в Историческом сквере – он работает с 12.00 до 23.00. Водное шоу посмотреть можно в 19.00, 20.00, 21.00 и в 22.00.
«15 сентября» – это обычная дата для отключения городских фонтанов. Однако в прошлом году в уральской столице из-за тёплой погоды срок работы фонтанов продлевали до 24 сентября.
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