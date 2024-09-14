Возрастное ограничение 18+
На станции метро «Уралмаш» заработали новые турникеты
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сегодня, 17 сентября, вновь заработали все сходы на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге. Один из них закрывали на несколько дней, чтобы установить турникеты нового образца.
Старые турникеты на остальных сходах станции заменяли в ночное время, поэтому и закрывать их от пассажиров не пришлось. Но сход №5 со стороны ДК имени Лаврова был недоступен с 14 сентября. Но сегодня и там заработали новые турникеты — современные, позволяющие оплатить проезд самыми различными способами, и помогающие даже в «часы пик» обходиться без людских «пробок» на входе в подземку.
Ранее такие турникеты уже были установлены на других станциях Екатеринбургского метрополитена. А завершится обновление турникетов в октябре, когда новинки установят на станции «Чкаловская», — уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ.
Старые турникеты на остальных сходах станции заменяли в ночное время, поэтому и закрывать их от пассажиров не пришлось. Но сход №5 со стороны ДК имени Лаврова был недоступен с 14 сентября. Но сегодня и там заработали новые турникеты — современные, позволяющие оплатить проезд самыми различными способами, и помогающие даже в «часы пик» обходиться без людских «пробок» на входе в подземку.
Ранее такие турникеты уже были установлены на других станциях Екатеринбургского метрополитена. А завершится обновление турникетов в октябре, когда новинки установят на станции «Чкаловская», — уточняет официальный портал Екатеринбург.РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на станции «Уралмаш» заменят турникеты: возможны сбои в работе станции
14 сентября 2024
14 сентября 2024