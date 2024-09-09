Суд запретил предпринимателю использовать берег Исети для стоянки лодок

«Ранее по ходатайству транспортной прокуратуры судом наложены обеспечительные меры о запрете использования базы-стоянки в целях предотвращения нарушения прав, свобод и законных интересов граждан», — поясняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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