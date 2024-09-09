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Суд запретил предпринимателю использовать берег Исети для стоянки лодок
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга утвердил запрет на размещение базы-стоянки для маломерных судов на городском водохранилище реки Исеть. Таким образом, были удовлетворены требования Уральской транспортной прокуратуры, которая в этом году особо пристально бдит за нарушениями правил и законов на водоёмах области.
Иск в суд был подан транспортными прокурорами после проверки соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. На берегу реки Исеть была обнаружена стоянка для водного транспорта, организованная владельцем своевольно, без заключения договора пользования водным объектом.
Напомним, что этим летом в Екатеринбурга произошло минимум два резонансных инцидента на воде, в результате которых люди получили серьёзные травмы. Один из них случился в середине июня, когда на водной глади Городского пруда не смогли разъехаться катер и вёсельная лодка. Второй произошёл менее, чем через месяц, когда купающемуся студенту винтом катера повредило ногу. Именно после этих случаев «органы» всерьёз взялись за нарушителей правил эксплуатации маломерных судёнышек.
Иск в суд был подан транспортными прокурорами после проверки соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. На берегу реки Исеть была обнаружена стоянка для водного транспорта, организованная владельцем своевольно, без заключения договора пользования водным объектом.
«Ранее по ходатайству транспортной прокуратуры судом наложены обеспечительные меры о запрете использования базы-стоянки в целях предотвращения нарушения прав, свобод и законных интересов граждан», — поясняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Напомним, что этим летом в Екатеринбурга произошло минимум два резонансных инцидента на воде, в результате которых люди получили серьёзные травмы. Один из них случился в середине июня, когда на водной глади Городского пруда не смогли разъехаться катер и вёсельная лодка. Второй произошёл менее, чем через месяц, когда купающемуся студенту винтом катера повредило ногу. Именно после этих случаев «органы» всерьёз взялись за нарушителей правил эксплуатации маломерных судёнышек.
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