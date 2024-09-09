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На незаконной свалке возле Кольцово поймали шесть грузовиков с отходами
Фото: Свердловское РЭО
На незаконной свалке в Арамили, недалеко от Кольцово, где ранее активисты свердловского отделения РЭО обнаружили опасные медицинские отходы, ночью поймали шесть грузовиков, приезжавших туда выгружать мусор.
По данным активистов, свалка существует уже два года. О ней знали давно, но всё это время, как заверяется, жалобы и обращения экологов в правоохранительные органы игнорировались. Лишь в конце августа прокуратура проявила интерес к свалке и инициировала проверку, пообещав, что заставит ответственных убрать мусор.
«Днём свалка закрыта, а ночью ворота открывают и запускают грузовики с отходами. В ходе недавнего рейда специалисты РЭО зафиксировали сразу шесть грузовиков, выгружающих сомнительные вещества.
На место оперативно вызвали полицию. Пока ждали силовиков, трое водителей сбежали, остальных удалось задержать и допросить. Они подтвердили, что на территорию проехали через КПП и заплатили наличными»,
На место оперативно вызвали полицию. Пока ждали силовиков, трое водителей сбежали, остальных удалось задержать и допросить. Они подтвердили, что на территорию проехали через КПП и заплатили наличными»,
– рассказали Вечерним ведомостям в областном РЭО.
По данным активистов, свалка существует уже два года. О ней знали давно, но всё это время, как заверяется, жалобы и обращения экологов в правоохранительные органы игнорировались. Лишь в конце августа прокуратура проявила интерес к свалке и инициировала проверку, пообещав, что заставит ответственных убрать мусор.
Фото: свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО)
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