На незаконной свалке возле Кольцово поймали шесть грузовиков с отходами

– рассказали Вечерним ведомостям в областном РЭО.

«Днём свалка закрыта, а ночью ворота открывают и запускают грузовики с отходами. В ходе недавнего рейда специалисты РЭО зафиксировали сразу шесть грузовиков, выгружающих сомнительные вещества.На место оперативно вызвали полицию. Пока ждали силовиков, трое водителей сбежали, остальных удалось задержать и допросить. Они подтвердили, что на территорию проехали через КПП и заплатили наличными»,