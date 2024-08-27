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Прокуратура заинтересовалась огромной свалкой с опасными отходами у аэропорта Кольцово
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура заинтересовалась огромной свалкой с опасными отходами у аэропорта Кольцово
О большой свалке на территории Арамили на днях сообщило свердловское отделение «Российского экологического общества». По словам экоактивистов, они обратили внимание на эту свалку ещё два года назад — тогда через КПП с охраной на территорию свалки приезжали грузовики с мусором, позже выяснилось, что за въезд просят перевести на карту некому Сергею Б. от 2 до 5 тысяч рублей.
За два года, по данным РЭО, свалка увеличилась в 4 раза и сегодня её площадь составляет около 20 га. При этом на ней замечены свежие кучи пластика, строительного мусора, бочек и канистр с горючими веществами, и даже пакеты с надписями «медицинские отходы класса Б и В».
Сегодня природоохранная прокуратура сообщила, что провела проверку и установила собственника участка — некое физическое лицо.
О большой свалке на территории Арамили на днях сообщило свердловское отделение «Российского экологического общества». По словам экоактивистов, они обратили внимание на эту свалку ещё два года назад — тогда через КПП с охраной на территорию свалки приезжали грузовики с мусором, позже выяснилось, что за въезд просят перевести на карту некому Сергею Б. от 2 до 5 тысяч рублей.
За два года, по данным РЭО, свалка увеличилась в 4 раза и сегодня её площадь составляет около 20 га. При этом на ней замечены свежие кучи пластика, строительного мусора, бочек и канистр с горючими веществами, и даже пакеты с надписями «медицинские отходы класса Б и В».
Сегодня природоохранная прокуратура сообщила, что провела проверку и установила собственника участка — некое физическое лицо.
По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на понуждение ответственных лиц к ликвидации несанкционированного размещения отходов,
— сказали в пресс-службе прокуратуры.
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