Возрастное ограничение 18+
Трассировку улицы Малый Конный полуостров планируют изменить, а трамвайную линию с неё убрать
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории, на которой образуется новый линейный объект – улица местного значения в районе правого берега Верх-Исетского пруда. Улица пройдёт по несколько другой трассировке, чем сейчас проходит улица Малый конный полуостров, но останется главной улицей одноимённого микрорайона.
О планах по изменению улично-дорожной сети в районе Малого конного полуострова «Вечерние ведомости» сообщали ещё два года назад, когда на обсуждение был выставлен новый генплан Екатеринбурга. Планы, отметим, неблизкие — реализовать их намерены до 2045 года.
По проекту улица Малый Конный полуостров по-прежнему будет соединять ВИЗ с Большим Конным полуостровом, однако в районе нынешней трамвайной остановки «Малый Конный полуостров» дорога пройдет ближе к берегу Верх-Исетского пруда, а в районе устья Широкой речки и далее в направлении Большого Конного полуострова – наоборот, отодвинется от пруда.
По проекту на улице должны появиться двухполосная проезжая часть шириной 7 метров (две полосы по 3,5 метра), трёхметровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки.
Существующую трамвайную линию, по которой ходит единственный маршрут №11, по Генплану, напомним, должны разобрать, а взамен её построить новую линию по продлённой на запад улице Татищева.
О планах по изменению улично-дорожной сети в районе Малого конного полуострова «Вечерние ведомости» сообщали ещё два года назад, когда на обсуждение был выставлен новый генплан Екатеринбурга. Планы, отметим, неблизкие — реализовать их намерены до 2045 года.
По проекту улица Малый Конный полуостров по-прежнему будет соединять ВИЗ с Большим Конным полуостровом, однако в районе нынешней трамвайной остановки «Малый Конный полуостров» дорога пройдет ближе к берегу Верх-Исетского пруда, а в районе устья Широкой речки и далее в направлении Большого Конного полуострова – наоборот, отодвинется от пруда.
По проекту на улице должны появиться двухполосная проезжая часть шириной 7 метров (две полосы по 3,5 метра), трёхметровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки.
Сейчас улица Малый Конный полуостров проходит вплотную к единственной в микрорайоне пятиэтажке. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Существующую трамвайную линию, по которой ходит единственный маршрут №11, по Генплану, напомним, должны разобрать, а взамен её построить новую линию по продлённой на запад улице Татищева.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На полуострове Баран в Верх-Исетском районе Екатеринбурга хотят построить гостиницу
09 сентября 2024
09 сентября 2024
В Екатеринбурге открыли вторую улицу Рощинскую
01 сентября 2024
01 сентября 2024
В Екатеринбурге появилась поликлиника в десять этажей
06 сентября 2024
06 сентября 2024