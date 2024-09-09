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Трассировку улицы Малый Конный полуостров планируют изменить, а трамвайную линию с неё убрать

16.04 Понедельник, 9 сентября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории, на которой образуется новый линейный объект – улица местного значения в районе правого берега Верх-Исетского пруда. Улица пройдёт по несколько другой трассировке, чем сейчас проходит улица Малый конный полуостров, но останется главной улицей одноимённого микрорайона.

О планах по изменению улично-дорожной сети в районе Малого конного полуострова «Вечерние ведомости» сообщали ещё два года назад, когда на обсуждение был выставлен новый генплан Екатеринбурга. Планы, отметим, неблизкие — реализовать их намерены до 2045 года.

По проекту улица Малый Конный полуостров по-прежнему будет соединять ВИЗ с Большим Конным полуостровом, однако в районе нынешней трамвайной остановки «Малый Конный полуостров» дорога пройдет ближе к берегу Верх-Исетского пруда, а в районе устья Широкой речки и далее в направлении Большого Конного полуострова – наоборот, отодвинется от пруда.

По проекту на улице должны появиться двухполосная проезжая часть шириной 7 метров (две полосы по 3,5 метра), трёхметровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки.


Сейчас улица Малый Конный полуостров проходит вплотную к единственной в микрорайоне пятиэтажке. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Существующую трамвайную линию, по которой ходит единственный маршрут №11, по Генплану, напомним, должны разобрать, а взамен её построить новую линию по продлённой на запад улице Татищева.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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