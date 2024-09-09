Минстрой Свердловской области через суд обязали обеспечить жильём сироту

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрел исковое заявление, поступившее от Уральской транспортной прокуратуры. В нём предлагалось обязать областной Минстрой обеспечить жильём молодую екатеринбурженку, являющуюся сиротой.В данном случае Уральская транспортная прокуратура выступила с защитой прав студентки Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения». Девушка — сирота и не имеет жилья, хотя по закону ей гарантирована крыша над головой. Это и побудило транспортных прокуроров обратиться в суд.Рассмотрев исковое заявление, судья Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга требования прокурора удовлетворил. На Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области возложена обязанность по приобретению (либо строительству) жилого помещения для лица из числа детей-сирот. Транспортная прокуратура проконтролирует исполнение данного судебного решения.