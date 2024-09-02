В Верхней Пышме и Кировграде появились медицинские классы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В школе №4 в Верхней Пышме и школе №3 в Кировграде появились специализированные классы с углубленным изучением биологии, химии и основ медицинской помощи. Выбрать это направление можно после девятого класса.«В феврале прошлого года на приемке реконструированной школы №4 в Верхней Пышме Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мне проработать вопрос об открытии в обновленной школе медицинского класса. Кроме этого, запрос на воспитание медицинских кадров со школьной скамьи поступил из Кировграда. За короткий промежуток времени нам совместно с главами городов, руководителями департаментов управления образования и моей коллегой Екатериной Есиной удалось подготовить необходимую документацию, пройти конкурсный отбор, провести целевой набор учеников и открыть медицинские классы в Верхней Пышме и Кировграде. Благодарю каждого, кто принял участие в реализации данного проекта. Я хочу отметить, что мы будем помогать и поддерживать ребят не только во время их обучения в школе, но и после их поступления в медицинские колледж и университет. Наша задача: создать все необходимые условия для их успешной работы в будущем», – рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов.Сообщается, что в учебной программе будущих медиков запланированы научно-практические конференции, профильные занятия на базе медучреждений, лекции и семинары от преподавателей медицинских учебных заведений и практикующих врачей.