В Екатеринбурге умер лётчик-герой Игорь Родобольский

«Уход лётчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу. Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», — сказано в обращении полпреда, опубликованном на его официальном сайте.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 9 сентября, президентский полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев выступил с соболезнованиями в связи со смертью военного лётчика, Героя России Игоря Родобольского.В наградном списке Родобольского — медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За военные заслуги». Из наиболее заметных век его военной карьеры — служба в составе Южной группы войск в Венгрии и участие в боевых действиях в Афганистане. На момент смерти лётчику-герою было 64 года.