Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге умер лётчик-герой Игорь Родобольский
Фото: официальный сайт полпреда президента в УрФО / uralfo.gov.ru
Сегодня, 9 сентября, президентский полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев выступил с соболезнованиями в связи со смертью военного лётчика, Героя России Игоря Родобольского.
В наградном списке Родобольского — медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За военные заслуги». Из наиболее заметных век его военной карьеры — служба в составе Южной группы войск в Венгрии и участие в боевых действиях в Афганистане. На момент смерти лётчику-герою было 64 года.
«Уход лётчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу. Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах Уральского федерального округа, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», — сказано в обращении полпреда, опубликованном на его официальном сайте.
В наградном списке Родобольского — медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За военные заслуги». Из наиболее заметных век его военной карьеры — служба в составе Южной группы войск в Венгрии и участие в боевых действиях в Афганистане. На момент смерти лётчику-герою было 64 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге простятся с хореографом Игорем Рамазановым, погибшим в горах Хан-Тенгри
07 сентября 2024
07 сентября 2024
Ещё один миграционный рейд прошёл в Екатеринбурге
06 сентября 2024
06 сентября 2024
В корпоративный День знаний в ТехУниверситете УГМК открыли две новые научно-образовательные лаборатории
03 сентября 2024
03 сентября 2024