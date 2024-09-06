Возрастное ограничение 18+
Для жителей 26 частных домов в Каменске-Уральском установили колонки
Фото: Юлия Медведева (архивное фото)
В Каменке-Уральском дома по улице Степана Разина не были подключены к централизованному водоснабжению. Колонок там тоже не было, что осложняло быт жильцов.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что во всех 26 домах, расположенных вдоль этой улицы, полностью отсутствовало централизованное водоснабжение, в том числе в виде водоразборных колонок.
«Учитывая изложенное, городской прокурор направил исковое заявление в суд к окружной администрации и комитету по архитектуре и градостроительству округа о возложении обязанности обеспечить круглосуточное и бесперебойное водоснабжение населения, проживающего в частным домах по улице Степана Разина, путём организации централизованной системы холодного водоснабжения с установкой водоразборных колонок», – рассказали в прокуратуре.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. На днях на улице установили четыре колонки.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что во всех 26 домах, расположенных вдоль этой улицы, полностью отсутствовало централизованное водоснабжение, в том числе в виде водоразборных колонок.
«Учитывая изложенное, городской прокурор направил исковое заявление в суд к окружной администрации и комитету по архитектуре и градостроительству округа о возложении обязанности обеспечить круглосуточное и бесперебойное водоснабжение населения, проживающего в частным домах по улице Степана Разина, путём организации централизованной системы холодного водоснабжения с установкой водоразборных колонок», – рассказали в прокуратуре.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. На днях на улице установили четыре колонки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, которое произошло в апреле на улице Профсоюзной
06 сентября 2024
06 сентября 2024
Родителям юноши, сбившего пенсионерку в Екатеринбурге, придётся заплатить 440 тысяч рублей
04 сентября 2024
04 сентября 2024
В Каменске-Уральском 10 детей госпитализированы с пневмонией: эпидрасследование в детском лагере «Красная горка»
08 сентября 2024
08 сентября 2024