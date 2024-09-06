Для жителей 26 частных домов в Каменске-Уральском установили колонки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменке-Уральском дома по улице Степана Разина не были подключены к централизованному водоснабжению. Колонок там тоже не было, что осложняло быт жильцов.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что во всех 26 домах, расположенных вдоль этой улицы, полностью отсутствовало централизованное водоснабжение, в том числе в виде водоразборных колонок.«Учитывая изложенное, городской прокурор направил исковое заявление в суд к окружной администрации и комитету по архитектуре и градостроительству округа о возложении обязанности обеспечить круглосуточное и бесперебойное водоснабжение населения, проживающего в частным домах по улице Степана Разина, путём организации централизованной системы холодного водоснабжения с установкой водоразборных колонок», – рассказали в прокуратуре.Суд удовлетворил исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. На днях на улице установили четыре колонки.