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После пожара ну Уралмаше специалисты Роспотребнадзора проверяют воздух в Орджоникидзевском районе
Иллюстрация: Юлия Медведева
Свердловское отделение Роспотребнадзора проверяет воздух в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на вредные вещества из-за пожара на Уралмаше, где горели покрышки.
В случае плохого самочувствия специалисты советуют обращаться к врачу.
Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара, на которой горели покрышки, составила 1200 квадратных метров. Возгорание тушили с привлечением вертолёта Ми-8 МЧС России.
Пока исследование не готово санитарные врачи советуют местным жителям:
– избегать нахождения на открытом воздухе;
– не открывать окна;
– больше пить;
– промывать глаза, нос и горло;
– отказаться от курения;
– делать влажную уборку;
– при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.
– избегать нахождения на открытом воздухе;
– не открывать окна;
– больше пить;
– промывать глаза, нос и горло;
– отказаться от курения;
– делать влажную уборку;
– при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.
В случае плохого самочувствия специалисты советуют обращаться к врачу.
Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара, на которой горели покрышки, составила 1200 квадратных метров. Возгорание тушили с привлечением вертолёта Ми-8 МЧС России.
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