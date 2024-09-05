После пожара ну Уралмаше специалисты Роспотребнадзора проверяют воздух в Орджоникидзевском районе

Пока исследование не готово санитарные врачи советуют местным жителям:

– избегать нахождения на открытом воздухе;

– не открывать окна;

– больше пить;

– промывать глаза, нос и горло;

– отказаться от курения;

– делать влажную уборку;

– при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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