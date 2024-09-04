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Туманы ожидаются по утрам и ночам в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в некоторых районах Свердловской области был густой туман. По данным синоптиков, туман также ожидается ночью и утром завтра и послезавтра. Поэтому автомобилистам стоит быть бдительнее на дорогах.
Сегодня, 9 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днём +18…+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +20…+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 10 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью +7…+12°C, на крайнем севере и востоке до +3°C. Днём +18…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +20…22°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 11 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, днём +18…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C. Днём +19…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 9 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днём +18…+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +20…+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 10 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью +7…+12°C, на крайнем севере и востоке до +3°C. Днём +18…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +20…22°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 11 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, днём +18…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C. Днём +19…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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