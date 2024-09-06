Свердловское ГИБДД предупреждает о тумане на Пермском тракте

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловское управление ГИБДД предупреждает автомобилистов о плохой видимости на Пермском тракте в Ачитском районе из-за тумана.Сообщается, что особенно густой туман сконцентрировался 184-м километре трассы Пермь – Екатеринбурге.«Водителям в таких условиях следует проявлять особую бдительность, двигаться на пониженной скорости с включенными противотуманными фарами и огнями, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости», – советуют автоинспекторы.Пешеходам также рекомендуют не пренебрегать световозвращающими элементами для одежды.