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Отца из Свердловской области и его семилетних сыновей объявили в федеральный розыск
Фото: ГУФССП России по Свердловской области
Жителя Свердловской области Дениса Сухарёва и двух его семилетних сыновей Матвея и Макара объявили в федеральный розыск. По решению суда, мужчина должен был передать детей своей супруге, но он отказался отдавать мальчиков, решив вместе с ними скрыться.
Их ищут с начала августа. Где сейчас могут находиться близнецы и их отец, приставы не знают, поэтому просят всех, кто может что-либо знать об их местонахождении, обращаться по одному из телефонов:
– 8 (343) 362 28 19 – межрайонное отделение судебных приставов по розыску;
– 8 (343) 378 13 19 – отделение оперативного дежурства главного управления.
Конфиденциальность гарантируется.
Ранее мать мальчиков обращалась к главе следственного комитета с просьбой ускорить поиски детей, утверждая, что правоохранительные органы бездействуют. После этого в Свердловской области СК начал проверку, а в Краснодарском крае подняли вопрос о передаче из органов МВД уголовного дела о самоуправстве в производство следователей СК.
Их ищут с начала августа. Где сейчас могут находиться близнецы и их отец, приставы не знают, поэтому просят всех, кто может что-либо знать об их местонахождении, обращаться по одному из телефонов:
– 8 (343) 362 28 19 – межрайонное отделение судебных приставов по розыску;
– 8 (343) 378 13 19 – отделение оперативного дежурства главного управления.
Конфиденциальность гарантируется.
Ранее мать мальчиков обращалась к главе следственного комитета с просьбой ускорить поиски детей, утверждая, что правоохранительные органы бездействуют. После этого в Свердловской области СК начал проверку, а в Краснодарском крае подняли вопрос о передаче из органов МВД уголовного дела о самоуправстве в производство следователей СК.
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