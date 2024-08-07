В Свердловской области ищут близнецов, которых отец должен был передать матери

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области ищут семилетних близнецов Матвея и Макара, которые по решению суда должны были остаться с матерью, но их отец решил иначе.«Согласно решению суда отец обязан передать детей матери для совместного проживания. Однако добровольно мужчина решение суда не исполнил», – рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП.Где сейчас находятся дети и их отец, приставы не знают, поэтому близнецов объявили в розыск, и всех, кто может знать, где они могут находиться, просят сообщать сведения по одному из телефонов: