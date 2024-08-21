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Глава СК потребовал доклад о похищении у жительницы Свердловской области детей её бывшим мужем
Фото: Владислав Постников
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по поводу обращения жительницы Свердловской области, которая заявила о похищении её бывшим мужем их общих детей.
По словам женщины, суд решил оставить детей с ней, но несмотря на это бывший супруг силой отнял у неё двух малолетних детей, когда она находилась с ними в Краснодарском крае, и оставил их жить у себя. При этом, как заявляет мать, правоохранительные органы не предпринимают меры, чтобы вернуть ей детей.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить оперативный доклад по обстоятельствам произошедшего, исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко – доложить о ходе проверки», – говорится в сообщении Следкома.
Также сообщается, что следственные органы свердловского СКР начали проверку по этому поводу, параллельно в Краснодарском крае инициирован вопрос о передаче из органов МВД уголовного дела о самоуправстве в производство следователей СК.
По словам женщины, суд решил оставить детей с ней, но несмотря на это бывший супруг силой отнял у неё двух малолетних детей, когда она находилась с ними в Краснодарском крае, и оставил их жить у себя. При этом, как заявляет мать, правоохранительные органы не предпринимают меры, чтобы вернуть ей детей.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить оперативный доклад по обстоятельствам произошедшего, исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко – доложить о ходе проверки», – говорится в сообщении Следкома.
Также сообщается, что следственные органы свердловского СКР начали проверку по этому поводу, параллельно в Краснодарском крае инициирован вопрос о передаче из органов МВД уголовного дела о самоуправстве в производство следователей СК.
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