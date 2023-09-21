Фонтаны в Екатеринбурге «ушли в спячку»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге отключили все городские фонтаны, кроме светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.Директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных рассказал, что сезон работы фонтанов обычно завершается 15 сентября. В этом году стоит хорошая погода, поэтому срок работы сооружений продлили до 24 сентября. Сейчас все фонтаны уже выключены, идет только технический прокат светомузыкального фонтана в Историческом сквере.После отключения объектов перекрывается подача воды и электричества, воду с чаши сливают, саму чащу чистят от мусора и накопившегося ила. Все оборудование на зиму снимается и консервируется.Всего в Екатеринбурге насчитывается несколько десятков фонтанов. Город обслуживает семь крупных фонтанов: на улице Вайнера, бульваре Академика Малахова, в Историческом сквере, на площади Труда, у памятника Александра Попова, в сквере за Театром оперы и балета и возле Свердловского театра драмы. Помимо городских фонтанов есть и принадлежащие различным ведомствам или частным компаниям. Например, фонтаны у Пассажа или в сквере возле управления Свердловской железной дороги. Их обслуживают сотрудники самих организаций.Фонтаны снова заработают в городе только весной. Специалисты должны провести все необходимые подготовительные работы к началу мая.