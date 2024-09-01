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Уральцы стали чаще использовать цифровые сервисы, помогающие отслеживать местоположение детей

14.41 Понедельник, 2 сентября 2024
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Цифровые сервисы, которые помогают отслеживать местоположение и маршруты детей, становятся все более популярными у российских родителей.

По данным аналитиков, за последний год количество пользователей таких сервисов в России в целом увеличилось на 40%.

Родители могут в режиме онлайн получать информацию о том, где находится их ребенок. Эта функция особенно популярна в многодетных семьях, где зачастую взрослым физически не удается провожать в школу или на кружки подросших детей, так как родительское внимание в плане безопасности, как правило, переключено на младших.

По словам родителей, им важно не только иметь бесперебойную телефонную связь с ребёнком и получать от него сообщения в мессенджерах в течение дня, но и точно знать, где он находится. Однако сейчас, когда в школах появились ограничения на использование телефонов, у родителей добавилось поводов для тревожности — ведь непонятно, по какой причине не отвечает школьник, задерживают ли его на уроке и в школе ли он вообще.

«Сервисы отслеживания маршрута довольно популярны в семьях, где дети самостоятельно посещают школу, секции или кружки. С помощью GPS-маячков, включенных в смартфоне, родители, которые не имеют возможности проводить ребёнка в школу или встретить его, всегда могут узнать, где находится их сын или дочь», — комментирует директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В марте этого года компания запустила подобный сервис Кто/Где в рамках бета-версии. Как сообщается, в приложении можно настраивать до десяти геозон — виртуальных пространств, установленных в определенных границах на карте. Когда ребенок входит или выходит из определённой локации (например, из школы), родитель получает push-уведомления. В компании отмечают, что местоположение определяется с точностью до 21 метра.

Подобные сервисы востребованы прежде всего в больших городах. По данным МТС, в топ регионов по числу пользователей Кто/Где вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Новосибирская области.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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14:41 Уральцы стали чаще использовать цифровые сервисы, помогающие отслеживать местоположение детей
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13:25 Екатеринбургская УК выплатит семье погибшего электрика более двух миллионов рублей
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12:38 Глава СК поручил проверить семью девочки из Екатеринбурга, которая размахивала ножом на детской площадке
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09:27 В Екатеринбурге BMW снёс ограждение и школьника на велосипеде
16:54 В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
16:47 Уральский научно-образовательный центр получит почти 250 миллионов рублей на развитие
15:37 Один процент потенциальных покупателей квартир в московских новостройках – жители Свердловской области
15:26 В Екатеринбурге открыли вторую улицу Рощинскую
14:28 Лоси на дорогах Свердловской области: автомобилисты в зоне риска
12:57 В Екатеринбурге учителя и родители поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах
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