Уральцы стали чаще использовать цифровые сервисы, помогающие отслеживать местоположение детей

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Цифровые сервисы, которые помогают отслеживать местоположение и маршруты детей, становятся все более популярными у российских родителей.По данным аналитиков, за последний год количество пользователей таких сервисов в России в целом увеличилось на 40%.Родители могут в режиме онлайн получать информацию о том, где находится их ребенок. Эта функция особенно популярна в многодетных семьях, где зачастую взрослым физически не удается провожать в школу или на кружки подросших детей, так как родительское внимание в плане безопасности, как правило, переключено на младших.По словам родителей, им важно не только иметь бесперебойную телефонную связь с ребёнком и получать от него сообщения в мессенджерах в течение дня, но и точно знать, где он находится. Однако сейчас, когда в школах появились ограничения на использование телефонов, у родителей добавилось поводов для тревожности — ведь непонятно, по какой причине не отвечает школьник, задерживают ли его на уроке и в школе ли он вообще.«Сервисы отслеживания маршрута довольно популярны в семьях, где дети самостоятельно посещают школу, секции или кружки. С помощью GPS-маячков, включенных в смартфоне, родители, которые не имеют возможности проводить ребёнка в школу или встретить его, всегда могут узнать, где находится их сын или дочь», — комментирует директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.В марте этого года компания запустила подобный сервис Кто/Где в рамках бета-версии. Как сообщается, в приложении можно настраивать до десяти геозон — виртуальных пространств, установленных в определенных границах на карте. Когда ребенок входит или выходит из определённой локации (например, из школы), родитель получает push-уведомления. В компании отмечают, что местоположение определяется с точностью до 21 метра.Подобные сервисы востребованы прежде всего в больших городах. По данным МТС, в топ регионов по числу пользователей Кто/Где вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Новосибирская области.