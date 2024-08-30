В Свердловской области запустили кешбэк 20% за пополнение проездных через СБП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 1 сентября жители Екатеринбурга и Свердловской области могут воспользоваться новым предложением: кешбэк 20% на пополнение проездных карт. Для получения скидки достаточно пополнить транспортные карты «ЕКАРТА» или «Уралочка» через Систему быстрых платежей (СБП). Акция продлится до 31 декабря 2024 года.Как сообщает департамент информационной политики региона, кешбэк распространяется на пополнения, произведенные через мобильные приложения «ЕКАРТА» или «Фрисби24», а также на сайте frisbi24.ru. Чтобы получить возврат, пользователю необходимо ввести данные проездного, сумму пополнения и выбрать СБП как способ оплаты.Возвращенные деньги поступят на банковский счет в течение минуты после завершения операции. Максимальная сумма кешбэка для одного пользователя составляет 1 000 рублей в месяц.