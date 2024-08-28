Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Аналитики Авито Авто провели исследование спроса и предложений на автомобили с пробегом в Свердловской области за первые семь месяцев 2024 года. Результаты показали, что интерес к китайским машинам увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество предложений выросло на внушительные 68,1%.Chery Tiggo T11 стал безусловным фаворитом среди покупателей. Этот внедорожник занял лидирующую позицию с долей в 8,07%, оставив позади такие модели, как LIFAN Solano и Geely Monjaro, которые набрали 5,86% и 5,73% соответственно.На рынке китайских автомобилей с пробегом представлено более 37 тысяч машин, что делает его одним из самых динамично развивающихся сегментов.