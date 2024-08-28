Возрастное ограничение 18+

Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в Свердловской области

10.36 Суббота, 31 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Аналитики Авито Авто провели исследование спроса и предложений на автомобили с пробегом в Свердловской области за первые семь месяцев 2024 года. Результаты показали, что интерес к китайским машинам увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество предложений выросло на внушительные 68,1%.

Chery Tiggo T11 стал безусловным фаворитом среди покупателей. Этот внедорожник занял лидирующую позицию с долей в 8,07%, оставив позади такие модели, как LIFAN Solano и Geely Monjaro, которые набрали 5,86% и 5,73% соответственно.

На рынке китайских автомобилей с пробегом представлено более 37 тысяч машин, что делает его одним из самых динамично развивающихся сегментов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В этом году в Свердловской области резко вырос спрос на китайские автомобили
28 августа 2024
Через Автотеку в Свердловской области чаще всего проверяют Nissan Leaf
25 августа 2024
Екатеринбуржцы одни из первых в России получили доступ к новому сервису бронирования и проверки автомобилей на Авито
23 августа 2024
Екатеринбуржцы массово возвращаются к русским печам: спрос вырос в восемь раз
25 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Утопили экскаватор, захламили берег пенопластом. Итоги пилотного проекта реабилитации водоёмов Среднего Урала

Чем обернулся пилотный проект, который хотят распространить на другие водоёмы Свердловской области
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:36 Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в Свердловской области
10:26 В Екатеринбурге задержали вора, укравшего айфоны на 900 тысяч рублей
20:59 Одно из предприятий Карпинска выплатит травмированному работнику 800 тысяч рублей
20:50 Авито набирает стажёров-разработчиков
19:59 В первый осенний день Екатеринбургский зоопарк поработает в летнем режиме
19:37 Иномарка в Нижнем Тагиле отправила одного пешехода в больницу, другого — в морг
19:11 В воскресенье на Уктусе обещают открыть новую дорогу
18:56 На субботник в парке Пышминские озерки приглашают желающих
17:52 Оплату по биометрии в метро Екатеринбурга намерены запустить до конца года
16:52 Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу
16:01 Мэр Екатеринбурга утвердил проект планировки территории одного из кварталов во Втузгородке — на месте здания НИИ появится жилой комплекс
15:38 СМИ: в Екатеринбурге задержан директор «Аэронавигации Урала»
14:56 В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров выросли на 23%
14:19 В областной психиатрической больнице открылось детское отделение
13:39 Уральских школьников научат правильно реагировать на хейт в Сети
13:11 Число жертв взрыва газа в Нижнем Тагиле возросло до 11
11:48 В Екатеринбурге в несколько раз вырос спрос на химчистку
11:04 Из-за незаполненной декларации при вылете из Екатеринбурга у женщины конфисковали 2 млн рублей
10:53 Мэр Екатеринбурга второй раз за месяц повысил «городские» выплаты заключившим контракт с Минобороны
21:33 На прошедшей неделе инспекторы Свердловской ГИБДД пресекли 9532 нарушений ПДД
21:09 Полвека Бориса Рыжего отметят в Екатеринбурге невзирая на давнее отсутствие именинника
20:12 Накануне вечером в Екатеринбурге сбили ребёнка
19:39 Человека с растительным веществом задержали в Екатеринбурге
18:52 Арамильскому мини-садику «Пчёлка» Свердловский облсуд ужесточил наказание
17:03 В новом учебном году в Свердловской области откроются порядка трёх тысяч профильных классов
16:47 Прокуратура заинтересовалась огромной свалкой с опасными отходами у аэропорта Кольцово
Все новости Свердловской области
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
19:57 Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги
18:24 СМИ: Павла Дурова доставили в парижский суд
17:46 ВЦИОМ: затраты на подготовку ребенка к школе выросли до 53 тысяч рублей
16:42 Бренды на онлайн-платформах в условиях высокой конкуренции ищут новые форматы рекламы
16:30 Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камере в кабинете гинеколога ГКБ Уфы
15:03 Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
13:09 WSJ: в 2018 году Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
12:16 В ФСБ заявили о задержании шести россиян, готовивших нападение на церковь в Ингушетии
11:36 Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы в целях безопасности
17:03 Сервис Авито Путешествия вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов
13:26 Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
14:36 Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
13:24 Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения
12:52 Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
Все новости России и мира
10:36 Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в Свердловской области
10:26 В Екатеринбурге задержали вора, укравшего айфоны на 900 тысяч рублей
20:59 Одно из предприятий Карпинска выплатит травмированному работнику 800 тысяч рублей
20:50 Авито набирает стажёров-разработчиков
19:59 В первый осенний день Екатеринбургский зоопарк поработает в летнем режиме
19:37 Иномарка в Нижнем Тагиле отправила одного пешехода в больницу, другого — в морг
19:11 В воскресенье на Уктусе обещают открыть новую дорогу
18:56 На субботник в парке Пышминские озерки приглашают желающих
17:52 Оплату по биометрии в метро Екатеринбурга намерены запустить до конца года
16:52 Пользователи Авито могут внести пожертвования в Российский Красный Крест через платформу
16:16 Валерий Сухих: Учет лесного хозяйства – важная работа на уровне муниципалитета и всего региона
16:01 Мэр Екатеринбурга утвердил проект планировки территории одного из кварталов во Втузгородке — на месте здания НИИ появится жилой комплекс
15:48 Ученые ПНИПУ нашли способ прогнозировать эффективность газовых скважин с точностью 95%
15:38 СМИ: в Екатеринбурге задержан директор «Аэронавигации Урала»
14:56 В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты для пенсионеров выросли на 23%
14:19 В областной психиатрической больнице открылось детское отделение
13:39 Уральских школьников научат правильно реагировать на хейт в Сети
13:11 Число жертв взрыва газа в Нижнем Тагиле возросло до 11
12:19 В Пермском крае судебные приставы предотвратили пожар
11:48 В Екатеринбурге в несколько раз вырос спрос на химчистку
11:04 Из-за незаполненной декларации при вылете из Екатеринбурга у женщины конфисковали 2 млн рублей
10:53 Мэр Екатеринбурга второй раз за месяц повысил «городские» выплаты заключившим контракт с Минобороны
21:33 На прошедшей неделе инспекторы Свердловской ГИБДД пресекли 9532 нарушений ПДД
21:09 Полвека Бориса Рыжего отметят в Екатеринбурге невзирая на давнее отсутствие именинника
20:12 Накануне вечером в Екатеринбурге сбили ребёнка
19:39 Человека с растительным веществом задержали в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK