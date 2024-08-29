Одно из предприятий Карпинска выплатит травмированному работнику 800 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Карпинском городском суде прошло рассмотрение прокурорского требования к местному предприятию, где в январе этого года получил травмы работник. В иске значилась сумма 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.В начале года в Карпинске серьёзно пострадал житель города Волчанск 1982 года рождения. Он работал электрогазосварщиком и в тот злополучный день получил задание отогреть систему отопления. Эту задачу он выполнял при помощи резака для ручной кислородной резки — пламенем водил по перемёрзшему трубопроводу и запорной арматуре. В какой-то момент произошёл хлопок, и работник получил множественные ушибленные раны лица, переломы лобной кости слева и костей носа со смещением.При проверке данного происшествия прокуратура города Карпинск пришла к выводу, что основной причиной несчастного случая стали недостатки в организации и проведении подготовки работников в сфере охраны труда. Суд с выводами прокуратуры согласился, равно, как и с размером компенсации морального вреда. Работодатель обязан выплатить пострадавшему работнику 800 тысяч рублей.Решение суда не вступило в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области.