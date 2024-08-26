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В первый осенний день Екатеринбургский зоопарк поработает в летнем режиме
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Зоопарк Екатеринбурга предупредил завсегдатаев, что с наступлением осени перейдёт в зимний режим работы. А это значит, что изменится время посещения животных.
Начиная со 2-го сентября Екатеринбургский зоопарк в будние дни можно будет посетить с 10 часов дня до 7 часов вечера. В выходные дни зоопарк будет работать на один час дольше, то есть, ворота его станут закрываться в 20.00. Каждое второе число месяца посетители и вовсе не смогут попасть к клеткам и вольерам — на эти даты в зоопарке запланированы санитарные дни. Зато по первым числам зоопарк могут посещать бесплатно некоторые категории граждан. Прежде всего, это малыши из многодетных семей вместе с родителями, доноры и студенты.
В первый день осени, то есть в ближайшее воскресенье, Екатеринбургский зоопарк поработает ещё в летнем режиме: до 9 часов вечера. Школьникам, в связи с началом учебного года, зоопарк в этот день готовит биологическую викторину «Хочу все знать».
Начиная со 2-го сентября Екатеринбургский зоопарк в будние дни можно будет посетить с 10 часов дня до 7 часов вечера. В выходные дни зоопарк будет работать на один час дольше, то есть, ворота его станут закрываться в 20.00. Каждое второе число месяца посетители и вовсе не смогут попасть к клеткам и вольерам — на эти даты в зоопарке запланированы санитарные дни. Зато по первым числам зоопарк могут посещать бесплатно некоторые категории граждан. Прежде всего, это малыши из многодетных семей вместе с родителями, доноры и студенты.
В первый день осени, то есть в ближайшее воскресенье, Екатеринбургский зоопарк поработает ещё в летнем режиме: до 9 часов вечера. Школьникам, в связи с началом учебного года, зоопарк в этот день готовит биологическую викторину «Хочу все знать».
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