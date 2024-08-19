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Синоптики предупреждают о сильном ветре во время дождей в Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг
Согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, во время сильных дождей, о которых предупреждают спасатели, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
В четверг, 22 августа, в Свердловской области облачно, дожди, ливни, ночью и утром туман. Ночью +8…+13°C, днём +18…+23°C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 23 августа, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13°C, днём +17…+22°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала переменная облачностью, без существенных осадков. Ночью +10…12°C, днём +18…+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 22 августа, в Свердловской области облачно, дожди, ливни, ночью и утром туман. Ночью +8…+13°C, днём +18…+23°C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 23 августа, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13°C, днём +17…+22°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала переменная облачностью, без существенных осадков. Ночью +10…12°C, днём +18…+20°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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