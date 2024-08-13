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Свердловское МЧС вновь предупреждает о сильных дождях
Фото: Алевтина Трынова
Свердловское управление МЧС вновь продлило предупреждение о непогоде из-за прогнозирующийся дождей 22 августа, которые обещают быть очень сильными.
В связи с этим спасатели советуют отказываться от дальних поездок на автомобиле, а тем, кого застал дождь в дороге, рекомендуют остановиться и переждать непогоду. Также уральцев просят не пытаться преодолевать подтопленные участки и не спускаться в подземные переходы и другие углубленные помещения в период ливней.
Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
В связи с этим спасатели советуют отказываться от дальних поездок на автомобиле, а тем, кого застал дождь в дороге, рекомендуют остановиться и переждать непогоду. Также уральцев просят не пытаться преодолевать подтопленные участки и не спускаться в подземные переходы и другие углубленные помещения в период ливней.
Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
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