Свердловское МЧС вновь предупреждает о сильных дождях

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление МЧС вновь продлило предупреждение о непогоде из-за прогнозирующийся дождей 22 августа, которые обещают быть очень сильными.В связи с этим спасатели советуют отказываться от дальних поездок на автомобиле, а тем, кого застал дождь в дороге, рекомендуют остановиться и переждать непогоду. Также уральцев просят не пытаться преодолевать подтопленные участки и не спускаться в подземные переходы и другие углубленные помещения в период ливней.Напомним, что в случае ЧП необходимо звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».