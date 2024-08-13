Возрастное ограничение 18+
В столице Урала сократили сроки перекрытия улицы Пушкина
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге почти на месяц сократили сроки перекрытия на улице Пушкина, которые продлевали несколько раз.
Речь идёт об участке от 2-го дома на улице Пушкина до улицы Первомайской. Там ведутся работы по устройству наружных сетей водоотведения. Рабочие, просившие продлить сроки перекрытия до 30 сентября, сказали, что управятся до 4 сентября, сообщили в мэрии.
Напомним, что изначально строители планировали закончить все работы до 1 мая.
Речь идёт об участке от 2-го дома на улице Пушкина до улицы Первомайской. Там ведутся работы по устройству наружных сетей водоотведения. Рабочие, просившие продлить сроки перекрытия до 30 сентября, сказали, что управятся до 4 сентября, сообщили в мэрии.
Напомним, что изначально строители планировали закончить все работы до 1 мая.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Татищева
12 августа 2024
12 августа 2024
На всю осень закроют улицу Спутников в Екатеринбурге
15 августа 2024
15 августа 2024
В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Саввы Белых
14 августа 2024
14 августа 2024