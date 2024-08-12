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На полтора месяца продлили перекрытие на улице Пушкина в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге строителям пришлось продлить сроки перекрытия улицы Пушкина, в районе дома № 2 по улице Первомайской, ещё на полтора месяца.
Это необходимо для проведения работ по устройству наружных сетей водоотведения. Ожидается, что строители успеют закончить до 30 сентября.
Напомним, что это не первое продление перекрытия. Изначально планировалось, что все работы завершат к 1 мая.
Это необходимо для проведения работ по устройству наружных сетей водоотведения. Ожидается, что строители успеют закончить до 30 сентября.
Напомним, что это не первое продление перекрытия. Изначально планировалось, что все работы завершат к 1 мая.
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