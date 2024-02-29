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В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Пушкина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в районе дома №2 по улице Первомайской на месяц закроют движение по улице Пушкина. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать с 1 апреля по 1 мая. В это время там будут проводить работы по устройству наружных сетей водоотведения. Ближе к сроку перекрытия там обещают установить информирующие дорожные знаки и указатели. На схему движения общественного транспорта закрытие участка не повлияет.
Ограничения будут действовать с 1 апреля по 1 мая. В это время там будут проводить работы по устройству наружных сетей водоотведения. Ближе к сроку перекрытия там обещают установить информирующие дорожные знаки и указатели. На схему движения общественного транспорта закрытие участка не повлияет.
«Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства»,
– передали в администрации города.
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